Пензенцы оценили «Записки юного врача» (видео)

Пензенским зрителям показали «Записки юного врача» (12+). Постановку по рассказам Михаила Булгакова представили актеры студенческого театра «Кириллица». Спектакль молодежной труппы стал победителем регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье» (6+), который проходит по инициативе полпреда президента в ПФО Игоря Комарова.

Никакой бутафории: настоящие скальпель, щипцы и пинцет. Пользоваться ими правильно несколько месяцев учился актер театра «Кириллица» Александр Забенько. В спектакле «Записки юного врача» по одноименному циклу рассказов Михаила Булгакова у него — главная роль.

«Я смотрел настоящие операции, например, ампутацию и трахеотомию. Приходилось также учиться шить, как настоящие медики, чтобы понять физику движений, чтобы было все правдоподобно», — поделился он.

По сюжету спектакля главный герой — молодой врач Владимир Михайлович Бомгард. В самый разгар Первой мировой войны его отправляют работать в деревню в Смоленской губернии. Высокая смертность, непрофессионализм медиков, предвзятое отношение к коллегам — то, с чем предстоит столкнуться молодому врачу. Создатели постановки постарались отразить весь смысл, который заложил в свое произведение Булгаков.

«Сложно было показать реалистичную работу врачей. Потому что, во-первых, она довольно сильно изменилась за 100 лет. А, во-вторых, все должно быть быстро и натурально, но при этом так, чтобы врачи, которые выходят со спектакля, не сказали: «О, какое вранье», — отметил режиссер студенческого театра «Кириллица» Константин Бутин.

За происходящим на малой сцене пензенского областного драматического театра зрители следили с замиранием сердца. Раскрыть образы актерам помогали и декорации, которые воссоздавали атмосферу сельской глубинки. На сцене, по воле режиссера, несколько раз шел настоящий дождь. Работу творческой труппы театра «Кириллица» по достоинству оценили на региональном этапе фестиваля «Театральное Приволжье», сообщает телеканал «Экспресс».

«Хочу пожелать им успеха. Я надеюсь, что они будут работать, развиваться, будет больше творчества в их деятельности, и хочу пожелать, чтобы они брали классические произведения — это, мне кажется, беспроигрышный вариант», — подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

В ноябре актеры станут участниками окружного этапа фестиваля «Театральное Приволжье». Тогда же станут известны результаты зрительского голосования и имя победителя.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».