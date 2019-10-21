Юные пензенцы посоревновались в историческом фехтовании (видео)

В Пензе прошел региональный открытый детско-юношеский турнир по историческому фехтованию. Помериться силой и ловкостью решили около 30 участников от 7 до 17 лет. Они выступали в трех возрастных категориях.

Массовый бой на площадке дома детско-юношеского творчества — это не драка школьников, а один из этапов региональных соревнований по историческому фехтованию. Среди участников — только мальчики.

Историческое фехтование отличается от обычного специфической экипировкой. И если маленьким спортсменам разрешают выходить на ристалище с щитами из поролона, то ребята постарше вступают в бой уже с деревянными и в металлическом шлеме. Некоторые надевают кольчугу. Бьются спортсмены на специальных спортивных мечах, которые считаются безопасными, сообщает телеканал «Экспресс».

«Бой ведется до пяти результативных попаданий без остановки. Запрещены удары в суставы, пах и лицо. На детях — защитное снаряжение, которое позволяет им избежать травм», — объяснил организатор открытого детско-юношеского турнира по историческому фехтованию Александр Конкин.

За потерю меча во время боя, а также выталкивание спортсмена за пределы ристалища участникам присуждаются штрафные очки. Турнир состоит из трех рейтинговых этапов. По итогам всех боев в каждой возрастной категории определили победителей. Им вручили дипломы и настоящие мечи.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».