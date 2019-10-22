Пензенцы проверили себя на прочность в фестивале ГТО (видео)

В училище олимпийского резерва прошел областной фестиваль ГТО среди трудовых коллективов. Его участниками стали команды всех районов Пензенской области. Главное условие — спортсмены должны были быть старше 25 лет.

Многие из участников рассчитывали на золотой знак отличия комплекса «Готов к труду и обороне». Для этого было необходимо сдать нормативы по прыжкам в длину, отжиманиям, подъемам туловища из положения лежа, бегу на два и три километра, а также на 60-метровой спринтерской дистанции.

«Это помогает нам каждый раз открывать людей, которые подвижны, любят спорт и занимаются им. Для них это событие. Фестивали проводят также среди студентов, среди школьников, ну и среди трудовых коллективов», — рассказал врио министра физической культуры и спорта области Владимир Жучков.

На фестивале учитывались не только индивидуальные результаты. Победителей в командном зачете ждали награды.