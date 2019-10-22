В Подмосковье прошли групповые полеты на реактивных пензенских планерах
Конкурс по замещению должности мэра Пензы. Текстовая трансляция
Заседание конкурсной комиссии по замещению должности мэра Пензы. Беседа с кандидатами
Маленькая помощь для большой планеты. Пензячка рассказала, как вести экологичный образ жизни
Наши новости
Юные пензенцы посоревновались в историческом фехтовании
В Пензенской области прошел турнир по стендовой стрельбе
В Пензе выявили лучшего скалолаза в дисциплине «Скорость»
Аблязин получит 700 тысяч в качестве премии за победу в чемпионате
Судьи из Пензы стали маршалами гонки «Формула-1» в Сочи
В Пензу на всероссийский турнир по самбо приедут около 400 спортсменов
В Чемодановке пройдут крупные соревнования по стрельбе по тарелочкам
Двое пензенцев стали маршалами гонки Formula-1
В Пензе прошли кубок и первенство области по ММА
Денис Аблязин вошел в десятку лидеров на Чемпионате мира по спортивной гимнастике

Пензенцы проверили себя на прочность в фестивале ГТО (видео)

21 октября в 22:14 302 просмотра

В училище олимпийского резерва прошел областной фестиваль ГТО среди трудовых коллективов. Его участниками стали команды всех районов Пензенской области. Главное условие — спортсмены должны были быть старше 25 лет.

Многие из участников рассчитывали на золотой знак отличия комплекса «Готов к труду и обороне». Для этого было необходимо сдать нормативы по прыжкам в длину, отжиманиям, подъемам туловища из положения лежа, бегу на два и три километра, а также на 60-метровой спринтерской дистанции.

«Это помогает нам каждый раз открывать людей, которые подвижны, любят спорт и занимаются им. Для них это событие. Фестивали проводят также среди студентов, среди школьников, ну и среди трудовых коллективов», — рассказал врио министра физической культуры и спорта области Владимир Жучков.

На фестивале учитывались не только индивидуальные результаты. Победителей в командном зачете ждали награды.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...