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В пензенской детской больнице смогут выявлять врожденные патологии малышей (видео)

21 октября в 23:36 288 просмотров

В пензенскую детскую больницу имени Филатова поступило современное оборудование для неонатального скрининга. Его будут использовать для выявления наследственных и врожденных заболеваний.

Два основных преимущества современного оборудования для проведения неонатального скрининга, которое поступило в областную детскую больницу, — оперативность и 100% точность. Исследование проводят для выявления врожденных и наследственных заболеваний у новорожденных.

«Берется кровь у всех детей. На четвертые сутки у доношенных малышей и на седьмые сутки — у недоношенных. Анализы доставляют из всех районов области к нам в лабораторию. Дальше мы проводим исследование, и, если получается положительный результат, мы неукоснительно сообщаем в медико-генетическую консультацию», — пояснила заведующая клинико-диагностической лабораторией Пензенской областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова Ольга Филиппова.

Многофункциональная лаборатория для неонатального генетического скрининга состоит из нескольких устройств. Она позволяет одновременно проводить исследования на пять врожденных заболеваний, ранее их приходилось делать по очереди, из-за чего процесс существенно затягивался. Чтобы провести исследование, достаточно одной капли крови. Ее берут из пятки младенца. Прибор сам определяет необходимый участок, на так называемом тест-бланке. Тотальный контроль за правильностью забора позволяет получить достоверный результат. Это особенно важно для того, чтобы своевременно начать лечение, сообщает телеканал «Экспресс».

«Выявить тяжелые наследственные заболевания, которые никак не проявляют себя до рождения, практически невозможно, но благодаря неонатальному скринингу мы можем это сделать и снизить заболеваемость, инвалидизацию и даже летальный исход у детей», — подчеркнула заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей № 1 Пензенской областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова Мария Зайцева.

В случае положительного результата детям, попавшим в зону риска, начинают оперативно оказывать необходимое лечение. В прошлом году в результате такого неонатального скрининга было выявлено десять младенцев, имеющих врожденные заболевания.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


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