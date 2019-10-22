Пензенцы смогли увидеть «Метаморфозы» Михалкова (видео)

Под крышей областного драматического театра гремели раскаты грома и сверкали молнии. Буйство стихии дополняло непростую историю, которую на сцене рассказывали актеры. Рассказ Ивана Бунина «Три рубля» (12+) — редкое драматическое произведение, которое стало частью пятого спектакля из цикла «Метаморфозы» от мэтра Никиты Михалкова. Большая часть постановки — комедийная. Но вне зависимости от жанра, актерам на сцене было непросто, ведь этот спектакль они играли во второй раз, сообщает телеканал «Экспресс».
«У нас он был один раз в Москве на экзамене. На втором отрывке погас свет во всем театре. Билетерши пошутили, что все из-за названия «магического», — поделился Никита Михалков.
Авторы решили не отступать от традиции. За основу взяли рассказы Чехова и Бунина, среди которых — «Канитель» (16+), «Нервы» (12+), «Дачники» (12+) и другие. Постановка стала частью гастролей «Государственного театра киноактера» и Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. На сцене постарались создать атмосферу живого кино, поэтому зрители увидели 3D-декорации, видеозарисовки, видеоинсталляции. Но все-таки самой важной частью постановки остается исполнительское мастерство.
«Деликатность, тонкий вкус, актерская игра. Нет медийных знакомых лиц, но при этом есть лица, которые заражены эмоциями творчества Никиты Михалкова, которые с ним на одной волне, которые сумели зарядить нас этой энергией», — отметила зрительница Ирина Шипова.
«Мы, конечно, посмотрели, что пишут москвичи по этому поводу. Повсюду были восторженные отзывы. Мы поняли, что должны быть здесь обязательно», — пояснила гостья Алла Водовскова.
Среди ценителей творчества Никиты Михалкова были и первые лица региона. Новую работу одного из самых известных режиссеров страны увидел губернатор Иван Белозерцев.
«Я себя никогда не относил к театралам. Но, когда Никита Сергеевич впервые приехал со своими учениками, я был просто поражен. Я, наверное, с этого момента полюбил театр. Когда приезжает Никита Михалков со своими воспитанниками, для нас это огромное событие. У нас всегда — аншлаг», — отметил Иван Белозерцев.
Никита Михалков отметил, что рассчитывает вернуться в Пензу. С новой постановкой из цикла «Метаморфозы» (16+).
Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».