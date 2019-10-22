Пензенцы смогли увидеть «Метаморфозы» Михалкова (видео)

Пензенские зрители одними из первых увидели новый спектакль председателя Союза кинематографистов России, Народного артиста РСФСР Никиты Михалкова. На сцене областного драматического театра воспитанники известного режиссера представили его пятую постановку из цикла «Метаморфозы» под названием «Ведьма». В ее основе лежат восемь рассказов, написанных классиками русской литературы — Антоном Чеховым и Иваном Буниным.

Под крышей областного драматического театра гремели раскаты грома и сверкали молнии. Буйство стихии дополняло непростую историю, которую на сцене рассказывали актеры. Рассказ Ивана Бунина «Три рубля» (12+) — редкое драматическое произведение, которое стало частью пятого спектакля из цикла «Метаморфозы» от мэтра Никиты Михалкова. Большая часть постановки — комедийная. Но вне зависимости от жанра, актерам на сцене было непросто, ведь этот спектакль они играли во второй раз, сообщает телеканал «Экспресс».

«У нас он был один раз в Москве на экзамене. На втором отрывке погас свет во всем театре. Билетерши пошутили, что все из-за названия «магического», — поделился Никита Михалков.

Авторы решили не отступать от традиции. За основу взяли рассказы Чехова и Бунина, среди которых — «Канитель» (16+), «Нервы» (12+), «Дачники» (12+) и другие. Постановка стала частью гастролей «Государственного театра киноактера» и Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. На сцене постарались создать атмосферу живого кино, поэтому зрители увидели 3D-декорации, видеозарисовки, видеоинсталляции. Но все-таки самой важной частью постановки остается исполнительское мастерство.

«Деликатность, тонкий вкус, актерская игра. Нет медийных знакомых лиц, но при этом есть лица, которые заражены эмоциями творчества Никиты Михалкова, которые с ним на одной волне, которые сумели зарядить нас этой энергией», — отметила зрительница Ирина Шипова.

«Мы, конечно, посмотрели, что пишут москвичи по этому поводу. Повсюду были восторженные отзывы. Мы поняли, что должны быть здесь обязательно», — пояснила гостья Алла Водовскова.

Среди ценителей творчества Никиты Михалкова были и первые лица региона. Новую работу одного из самых известных режиссеров страны увидел губернатор Иван Белозерцев.

«Я себя никогда не относил к театралам. Но, когда Никита Сергеевич впервые приехал со своими учениками, я был просто поражен. Я, наверное, с этого момента полюбил театр. Когда приезжает Никита Михалков со своими воспитанниками, для нас это огромное событие. У нас всегда — аншлаг», — отметил Иван Белозерцев.

Никита Михалков отметил, что рассчитывает вернуться в Пензу. С новой постановкой из цикла «Метаморфозы» (16+).

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».