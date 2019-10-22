В Подмосковье прошли групповые полеты на реактивных пензенских планерах
Конкурс по замещению должности мэра Пензы. Текстовая трансляция
Заседание конкурсной комиссии по замещению должности мэра Пензы. Беседа с кандидатами
Маленькая помощь для большой планеты. Пензячка рассказала, как вести экологичный образ жизни
Наши новости
Пожилых пензенцев обучат навыкам экскурсоводов
Пензенцы оценили «Записки юного врача»
На ремонт учреждений культуры в Пензенской области выделено почти 100 млн
В Пензенской области создадут более 2500 новых мест в детсадах
Белозерцев: После первого же спектакля Михалкова я влюбился в театр
Белозерцев встретился с Михалковым перед премьерой пятых «Метаморфоз» в Пензе
Никита Михалков представляет в Пензе спектакль «Метаморфозы V»
Белозерцев: Работники «Тархан» сделали многое для сохранения наследия Лермонтова
Кузнечанка соврала полицейским, чтобы спасти любимого
Пензенская студентка проходит журналистскую стажировку в ТАСС

Пензенцы смогли увидеть «Метаморфозы» Михалкова (видео)

22 октября в 04:10 346 просмотров
, Народного артиста РСФСР Никиты Михалкова. На сцене областного драматического театра воспитанники известного режиссера представили его пятую постановку из цикла «Метаморфозы» под названием «Ведьма». В ее основе лежат восемь рассказов, написанных классиками русской литературы — Антоном Чеховым и Иваном Буниным.

" data-title="Пензенцы смогли увидеть «Метаморфозы» Михалкова — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенские зрители одними из первых увидели новый спектакль председателя Союза кинематографистов России, Народного артиста РСФСР Никиты Михалкова. На сцене областного драматического театра воспитанники известного режиссера представили его пятую постановку из цикла «Метаморфозы» под названием «Ведьма». В ее основе лежат восемь рассказов, написанных классиками русской литературы — Антоном Чеховым и Иваном Буниным.

Под крышей областного драматического театра гремели раскаты грома и сверкали молнии. Буйство стихии дополняло непростую историю, которую на сцене рассказывали актеры. Рассказ Ивана Бунина «Три рубля» (12+) — редкое драматическое произведение, которое стало частью пятого спектакля из цикла «Метаморфозы» от мэтра Никиты Михалкова. Большая часть постановки — комедийная. Но вне зависимости от жанра, актерам на сцене было непросто, ведь этот спектакль они играли во второй раз, сообщает телеканал «Экспресс».

«У нас он был один раз в Москве на экзамене. На втором отрывке погас свет во всем театре. Билетерши пошутили, что все из-за названия «магического», — поделился Никита Михалков.

Авторы решили не отступать от традиции. За основу взяли рассказы Чехова и Бунина, среди которых — «Канитель» (16+), «Нервы» (12+), «Дачники» (12+) и другие. Постановка стала частью гастролей «Государственного театра киноактера» и Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. На сцене постарались создать атмосферу живого кино, поэтому зрители увидели 3D-декорации, видеозарисовки, видеоинсталляции. Но все-таки самой важной частью постановки остается исполнительское мастерство.

«Деликатность, тонкий вкус, актерская игра. Нет медийных знакомых лиц, но при этом есть лица, которые заражены эмоциями творчества Никиты Михалкова, которые с ним на одной волне, которые сумели зарядить нас этой энергией», — отметила зрительница Ирина Шипова.

«Мы, конечно, посмотрели, что пишут москвичи по этому поводу. Повсюду были восторженные отзывы. Мы поняли, что должны быть здесь обязательно», — пояснила гостья Алла Водовскова.

Среди ценителей творчества Никиты Михалкова были и первые лица региона. Новую работу одного из самых известных режиссеров страны увидел губернатор Иван Белозерцев.

«Я себя никогда не относил к театралам. Но, когда Никита Сергеевич впервые приехал со своими учениками, я был просто поражен. Я, наверное, с этого момента полюбил театр. Когда приезжает Никита Михалков со своими воспитанниками, для нас это огромное событие. У нас всегда — аншлаг», — отметил Иван Белозерцев.

Никита Михалков отметил, что рассчитывает вернуться в Пензу. С новой постановкой из цикла «Метаморфозы» (16+).

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...