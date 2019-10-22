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Элеваторы в Пензенской области наращивают свои мощности

22 октября в 09:04 52 просмотра

Минсельхоз региона в рамках поручений губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева продолжает содействие строительству элеваторных объектов на территории муниципальных районов.

В 2019 году задействованы новые мощности элеваторов ООО «Вертуновское» Бековского района в объеме 30 тыс. тонн, ОАО «Студенецкий мукомольный завод» в Каменском районе — 15 тыс. тонн. ООО «Агсен Проперти» в Тамалинском районе планирует до конца года ввести в эксплуатацию вторую очередь элеватора на 100 тысяч тонн. ООО «Студеновское» в Башмаковском районе завершило модернизацию хлебоприемного пункта мощностью 30 тысяч тонн, сообщили в пресс-центре облправительства.

Кроме того, в этом году ООО «Союз — Агро» в Земетчинском районе приступило к строительству элеватора на 50 тысяч тонн. В течение ближайших лет АО «Башмаковский элеватор» планирует дополнительно ввести мощности в объеме 47,5 тысяч тонн.

Как отметил Иван Белозерцев, в Пензенской области урожайность зерновых на протяжении нескольких лет остается стабильно высокой.

«Сельское хозяйство в регионе развивается, земли вводятся в севооборот, применяются новые технологии. Общий объем производимого в регионе зерна увеличивается. Строятся новые животноводческие предприятия, и достаточные запасы кормов будут способствовать их развитию», — сказал губернатор.


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