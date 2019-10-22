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В России заметно упал спрос на бензин

22 октября в 09:09 46 просмотров
, что в 2019 году спрос на бензин вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018-м.

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Исследователи отмечают, что в 2019 году спрос на бензин вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018-м.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на исследовательскую группу «Петромаркет» и агентство «Аналитика товарных рынков», с января по сентябрь потребление бензина снизилось почти на 1% к аналогичному периоду 2018-го. При этом в конце июля цифра доходила до 1,4%.

Эксперты отмечают, что для рынка бензина 1% - серьезный показатель. За последние 10 лет заметное падение спроса фиксировалось только в 2015 году — на 1,9%. В 2016-м и 2017-м он снижался на 0,4% и 0,3% соответственно, а в 2018 году он вырос на 0,4%.

В Минэнерго сказали, что не наблюдают значительного сокращения отгрузок бензина на внутренний рынок в этом году. В ведомстве «Известиям» сообщили, что ситуация с топливообеспечением внутреннего рынка сейчас — стабильная.

Фотография: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/дозаправить-автозаправочные-станции-2157211/

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