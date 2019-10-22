Пожилых пензенцев обучат навыкам экскурсоводов

Так, в библиотеке имени А. Куприна, которая находится на улице Токарной, открылась школа «серебряных» экскурсоводов (18+).

Все желающие могут освоить интересную и увлекательную профессию экскурсовода. Для этого нужно обратиться к руководителю проекта Наталье Гординой по телефону: 8 (8412) 93-02-88 и записаться на занятия, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«В рамках школы экскурсоводов волонтеры смогут освоить азы специальности, научатся разрабатывать интересные маршруты, а затем поделятся своими интересными рассказами о родном городе с участниками наших увлекательных прогулок», — отметила Наталья Гордина.

Кроме того, в библиотеках города проводятся занятия по растениеводству, рукоделию, литературному творчеству, техникам прикладного искусства.