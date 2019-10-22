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Пензенцев приглашают на встречу с врачом-эндокринологом

22 октября в 09:27 262 просмотра
24 октября состоится встреча с главным внештатным эндокринологом Пензенской области в рамках еженедельных лекториев регионального минздрава. Речь пойдет о сахарном диабете.

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24 октября состоится встреча с главным внештатным эндокринологом Пензенской области в рамках еженедельных лекториев регионального минздрава. Речь пойдет о сахарном диабете.

О мерах профилактики сахарного диабета пензенцам расскажет главный внештатный эндокринолог области Екатерина Князькина. Встреча пройдет на базе поликлиники клинической больницы имени Н. Н. Бурденко по адресу: г. Пенза, ул. Богданова, 53А.

С 13:00 до 15:00 в фойе первого этажа пациенты смогут пройти предварительное обследование у специалистов центра здоровья Пензенского областного центра медицинской профилактики: определить показатели холестерина, глюкозы, индекса массы тела, артериального давления и степень насыщения крови кислородом.

«Сегодня сахарный диабет, также как атеросклероз и рак, входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидности и смерти людей. Он может возникнуть в любом возрасте и продолжаться всю жизнь», — напомнили в региональном минздраве.

В 15:00 в конференц-зале больницы состоится лекция «Как предупредить диабет» с обучением основам профилактики сахарного диабета.

Также для всех желающих предусмотрена бесплатная индивидуальная консультация в плановом порядке. Возрастное ограничение — 0+.

Фотография: скриншот - http://health.pnzreg.ru/news/6100/

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