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Россияне не забрали почти 3 млрд руб, которые они выиграли в лотереи

22 октября в 09:27 234 просмотра
, такие цифры назвал оператор по распространению билетов.

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Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов.

Невостребованными считаются выигрыши, за получением которых победитель не обратился в течение шести месяцев с момента проведения тиража. Эти деньги в течение трех лет хранятся на специальном счете, а затем направляются в бюджет, сообщают «Известия».

Отмечается, что львиная доля (91,1%) невостребованных выигрышей приходится на сумму менее 150 рублей, а самым крупным стал выигрыш в 10 млн рублей, за которым победитель так и не явился. В основном победители не приходят за деньгами, поскольку теряют бумажные билеты.

Однако психологи считают, что причина невостребованных выигрышей — в другом. К примеру, специалисты уверены, что покупающие лотерейный билет россияне рассчитывают выиграть по максимуму, а небольшую сумму воспринимают как «пощечину».


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