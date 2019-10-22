Из следующего в Пензу поезда высадили озорника

Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, мужчина напился, нарушал общественный порядок, нецензурно выражался, тем самым мешал отдыхать остальным пассажирам. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые находились в поезде, обратили внимание на его неподобающее поведение и высадили дебошира на станции «Златоуст».

В отношении мужчины составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Согласно КоАП, нарушителю грозит штраф от 500 до 1000 руб. либо до 15 суток ареста.