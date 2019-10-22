В Подмосковье прошли групповые полеты на реактивных пензенских планерах
Конкурс по замещению должности мэра Пензы. Текстовая трансляция
Заседание конкурсной комиссии по замещению должности мэра Пензы. Беседа с кандидатами
Маленькая помощь для большой планеты. Пензячка рассказала, как вести экологичный образ жизни
Наши новости
«Теперь не усну». Русская Кардашьян сразила подписчиков пышными ягодицами
Павел Воля отреагировал на пост о пензенском ДТП
В Пензе молодежь устроила опасные танцы на авто. ВИДЕО
Пензенцев предупредили о пробке на ул. Лермонтова
Машина пензячки угодила в открытый люк на ул. Аустрина
В Пензе запчасть от «Нивы» проткнула легковушку
Полина Гагарина искупалась в молоке, едва прикрывая грудь
Пензячка пришла в ужас от содержимого печенья
«Не позволю себя раздавить». Бледанс рассказала о силе в откровенном купальнике
«Экшн». В Арбеково полицейские гнались за пьяным водителем — соцсети

«Ползающий бонус». Пензячка шокировало содержимое сладких орешков

22 октября в 10:08 502 просмотра

Жительница Пензы купила в магазине арахис в глазури и пришла в ужас. Орешки оказались с мерзким сюрпризом.

Женщина опубликовала фотографии продукта в группе соцсети «ВКонтакте». Она уточнила, что магазин, в котором она купила орешки, находится напротив Пензенского государственного университета.

Судя по снимкам, в арахисе ползал белый червяк. Пользователи в комментариях пояснили, что это гусеница ореховой моли. Не обошлось и без шуток про «белок» и «положили мяса». Один из подписчиков отметил, что пензячке достался «ползающий бонус».

Напомним, в случае продажи некачественного продукта потребителю необходимо обратиться в управление Роспотребнадзора, чтобы специалисты разобрались в этой ситуации.

Фотография: скриншот - https://vk.com/black_pnz

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...