«Ползающий бонус». Пензячка шокировало содержимое сладких орешков

Жительница Пензы купила в магазине арахис в глазури и пришла в ужас. Орешки оказались с мерзким сюрпризом.

Женщина опубликовала фотографии продукта в группе соцсети «ВКонтакте». Она уточнила, что магазин, в котором она купила орешки, находится напротив Пензенского государственного университета.

Судя по снимкам, в арахисе ползал белый червяк. Пользователи в комментариях пояснили, что это гусеница ореховой моли. Не обошлось и без шуток про «белок» и «положили мяса». Один из подписчиков отметил, что пензячке достался «ползающий бонус».

Напомним, в случае продажи некачественного продукта потребителю необходимо обратиться в управление Роспотребнадзора, чтобы специалисты разобрались в этой ситуации.