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На Южной поляне столб пронзил легковушку. ФОТО

22 октября в 10:32 364 просмотра
, что машины столкнулись утром 22 октября.

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В Пензе на Южной поляне произошла авария. Очевидец в Сети рассказал, что машины столкнулись утром 22 октября.

Пензенец опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что инцидент произошел примерно в девять часов утра на перекрестке улиц Кураева и Красной.

Судя по снимкам, столкнулись кроссовер, ВАЗ-2104 и Lada Granta. У внедорожника сильно разбит капот, а «четверка» врезалась в столб. Конструкция буквально пронзила капот легковушки, оказавшись возле лобового стекла. Granta повредила правую переднюю фару, задев «четверку».

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. О наличии пострадавших ничего не известно. Официальной информации о случившемся нет. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию. Это особенно важно, когда асфальт мокрый и трудно вовремя остановиться.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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