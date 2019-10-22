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В Лунинском районе у мужчины угнали автомобиль — УМВД

22 октября в 10:47 202 просмотра
В полицию Лунинского района Пензенской области обратился 45-летний житель села Сытинка, у которого угнали автомобиль Lada Kalina.

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В полицию Лунинского района Пензенской области обратился 45-летний житель села Сытинка, у которого угнали автомобиль Lada Kalina.

Как сообщил заявитель, машина была припаркована возле его дома.

Полицейские проверили местность, установили причастность к преступлению 56-летнего жителя Пензы, привлекавшегося к уголовной ответственности.

«Он признался в содеянном и пояснил, что проник в автомобиль через незапертую дверь и воспользовался ключом, оставленным в замке зажигания», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Автомобиль нашли в поле, недалеко от села Бутурлино Иссинского района. Подозреваемому в угоне может грозить до пяти лет лишения свободы.


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