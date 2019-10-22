Конфликт детей вылился в судебные разбирательства с пензенским чиновником

История о ссоре двух детей в одном из районов Пензенской области, вылившейся в судебные разбирательства, появилась в паблике Mash. Отмечается, что все якобы началось с обычных обзывательств, после чего юный участник конфликта пожаловался на обидчика своему дедушке — чиновнику, занимающему важный пост в местной администрации.

Тот якобы приехал в школу и стал угрожать ученику физической расправой. Его мать, узнав о случившемся, подала на чиновника в суд.

«Я заступалась за своего ребенка. Хочу добиться справедливости и извинений», — призналась женщина.

По словам матери, дело удалось выиграть, однако извинений за угрозы в адрес своего ребенка она так и не дождалась. Женщина обратилась и в пензенские группы в соцсетях с просьбой распространить историю.

«Мы пострадали от этих людей, несправедливо», — отмечает она.

В комментариях к видеосюжету подписчики паблика также призвали не оставлять ситуацию без огласки, многие даже согласны были подписать петицию за отстранение от власти чиновников, перешедших границы морали.

К сожалению, школьные конфликты между учениками — далеко не редкость, и в подобной ситуации может оказаться каждая семья. Журналисты информагентства обратились к адвокату Пензенской областной коллегии адвокатов, бывшему сотруднику ПДН и преподавателю Константину Кузенкову с просьбой поделиться своим мнением относительно того, должны ли взрослые вмешиваться в детские конфликты.

«Должны ли родители вмешиваться в конфликт детей? Конечно, да. Но вопрос — в том, как они должны вмешиваться. А вмешиваться можно только с точки зрения закона. То есть сначала разобраться в том, кто и чьи права нарушил. Сами взрослые должны встретиться, сесть за стол переговоров и выяснить, что произошло, дать объективную оценку независимо от того, является ли участником конфликта ребенок чиновника или нет. Только на этой почве он может быть разрешен. А если кто-то использует неправовые способы разрешения конфликта — угрозы и так далее, то это только его углубит», — считает юрист.

Другого мнения относительно того, нужно ли вмешиваться в детский конфликт, придерживается педагог-психолог центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи Пензенской области Елена Шахова. По ее словам, если ссора подростков не несет угрозы здоровью или жизни его участников, то взрослые должны остаться в стороне.

«Конфликт между детьми должны решать сами дети, если в него вмешаются родители, то он перейдет на другой уровень, где ребенок уже ничему не научится. И, конечно, взрослый не имеет никакого права нападать на ребенка. Если такое происходит, то, конечно, на это должен отреагировать и родитель с другой стороны. Также вмешательство взрослых необходимо, если речь идет об угрозе жизни и здоровью детей — например, избиениях, систематических издевательствах. Тогда родители должны обеспечить своим детям защиту», — отметила психолог.