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В Пензе пройдут соревнования по робототехнике для школьников

22 октября в 11:22 224 просмотра
«RoboEvolution» (6+).

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23 октября в Пензе состоится региональный турнир по робототехнике «RoboEvolution» (6+).

Как сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области, робототехнические соревнования проводятся по пяти номинациям.

На робоквесте Lego Wedo участники должны собрать модель по схеме и составить для нее программу за минимально короткое время. Команды робоквеста Lego Mindstorms выполнят практические задачи по робототехнике. Цель состязания «Управляемое сумо» — вытолкнуть робота-противника за пределы ринга за 60 секунд. В категории «Траектория Arduino» робот должен за наиболее короткое время добраться от старта до финиша.

Конкурс проектов «Создание робототехнического объединения в организации» проходит заочно — для образовательных организаций, в которых нет робототехнических объединений.

«Цель проведения фестиваля — популяризация робототехники в молодежной среде, обмен опытом участников, улучшение материально-технической базы образовательных учреждений», — отметили в пресс-службе пензенского минобра.

Команды-победители и призеры соревнований получат новое робототехническое оборудование.

Открытие турнира — в 10:30. Он состоится в Институте регионального развития Пензенской области.


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