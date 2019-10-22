Россиян предупредили о росте цен на гречку

Россиянам рассказали, что оптовая цена на гречневую крупу может существенно вырасти. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Ведомости».

Сейчас крупа подорожала в среднем на 5−30%. Это связано с сокращением посевных площадей на фоне перепроизводства прошлых лет и, как следствие, снижением объема производства в этом сезоне. Так, в 2018—2019 сельхозгоду производство гречневой крупы сократилось до 467 тыс. тонн. В прошлом году было 506 тыс. тонн.

Эксперты отметили, что в настоящее время средняя оптовая цена 1 кг гречневой крупы первого сорта (сырье) составляет около 43 рублей, тогда как в сентябре она находилась на уровне 27 рублей, а в октябре 2018 года — 18−19 рублей за кг.