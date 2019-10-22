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Чемодановцы поблагодарили губернатора за благоустройство села

22 октября в 11:52 204 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 22 октября с рабочим визитом посетил село Чемодановка.

По поручению Ивана Белозерцева, в населенном пункте в рамках федеральных и региональных программ отремонтировали несколько объектов социальной сферы и ЖКХ, сообщили в пресс-центре облправительства. Специалисты благоустроили дворы нескольких многоквартирных домов, заасфальтировали пешеходные дорожки и сделали уличное освещение.

Помимо этого, на улице Спортивной напротив ДК «Юбилейный» по просьбе населения создали сквер. Там на месте зарослей проложили дорожки, поставили скамейки и установили спортивные снаряды. В 2020 году специалисты планируют заняться озеленением. Помимо этого, администрации Бессоновского района предложили установить в сквере фонтан.

Также в Чемодановке отремонтировали некоторые участки дорог. На нескольких улицах налаживают систему водоснабжения.

«Обсудите с общественностью и внесите предложения по дальнейшему наведению порядка: озеленению, установке детских площадок. Благоустройство в Чемодановке необходимо продолжать», — подчеркнул глава региона.

Местные жители поблагодарили Ивана Белозерцева за преображение села. Они отметили, что теперь в населенном пункте стало уютно.

Напомним, всего в 2019 году на благоустройство и создание инфраструктуры в Чемодановке выделили почти 90 миллионов рублей.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zhkkh/190874/

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