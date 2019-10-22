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В Бессоновском районе взрослая поликлиника станет «бережливой»

22 октября в 12:12 218 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 22 октября во время рабочего визита в Бессоновский район оценил работу местной больницы.

Иван Белозерцев осмотрел палату участников Великой Отечественной войны, хирургическое и терапевтическое отделения, а также стационар и поликлинику районной больницы. Губернатор также пообщался с пациентами.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, 2020 году планируется провести капитальный ремонт регистратуры поликлиники для взрослых.

«Отдавайте проект на экспертизу, в следующем году мы сделаем регистратуру по проекту «Бережливая поликлиника». Большой район, значительный поток пациентов, надо помочь», — сказал Иван Белозерцев.

Помимо этого, он поручил рассмотреть возможность создания детской регистратуры и педиатрического кабинета в поликлинике. Также Иван Белозерцев высоко оценил работу больницы по профилактике. Особенно губернатор отметил раннюю выявляемость онкозаболеваний.

«Это очень важно для сохранения жизни и здоровья людей», — подытожил глава региона.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/190892/

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