Руководство «Дамате» будет регулярно встречаться с населением

Информационно-методические встречи руководства ГК «Дамате» с населением в четырех районах Пензенской области посетили более ста человек. Подобные мероприятия станут проводить регулярно.

Крупнейший производитель индейки в России, ГК «Дамате» вводит в практику встречи с населением шести районов присутствия компании в Пензенской области, в настоящее время мероприятия уже прошли в четырех — Мокшанском, Колышлейском, Вадинском и Спасском. В них приняли участие активисты, лидеры мнений, председатели различных общественных организаций, сотрудники служб занятости, представители органов местного самоуправления и районных администраций.

Руководство компании ознакомило участников встречи с историей, задачами и итогами деятельности «Дамате», ее ролью в экономической и социальной жизни муниципальных образований. Они также узнали о созданных рабочих местах и объеме уплаченных налогов.

Участники мероприятия, в свою очередь, высказали свои предложения и задали вопросы, связанные с трудоустройством, кадровой политикой, работой с молодежью, благоустройством территорий и созданием нового бизнеса, смежного с деятельностью «Дамате». Все поступившие вопросы были взяты в работу, ответы на некоторые были даны оперативно, на месте.

Отметим, что ГК «Дамате» за последние годы значительно расширила свое присутствие в Пензенской области, сегодня география деятельности компании охватывает Нижнеломовский, Колышлейский, Вадинский, Мокшанский, Спасский и Наровчатский районы.

«Дамате» способствует возрождению, развитию и процветанию территорий, на которых размещает производственные объекты. Кроме того, по мере появления новых площадок растет количество дополнительных рабочих мест, объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, создается бизнес по смежным направлениям.