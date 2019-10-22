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Павел Воля разместил в Instagram видеоэкскурсию по Пензе

22 октября в 14:05 414 просмотров

Известный шоумен Павел Воля 21 октября прогулялся по родной Пензе и разместил на своей страничке в Instagram видео с краткой экскурсией.

Первой остановкой стал «Росток», Павел Воля рассказал подписчикам о капсуле, которую в советские времена замуровали школьники для будущих поколений.

«Чем все закончилось, не знаю», — сказал он.

Затем стендап-комик прошелся по улице Московской.

«Центральная пешеходная улица, центральное место всех встреч и знакомств. Я ходил здесь от самого верха до самого низа, часа три занимала дорога — пока со всеми поздороваюсь», — поделился Павел Воля.

Уроженец Пензы признался. Что все лето любил проводить на одной из лавочек на площади Ленина.

«Вот она, моя родная, но сейчас это не та лавка, ее заменили, была большая, советская, со спинкой», — сказал он.

Также Павел Воля рассказал о веселом случае, когда после экзамена для поступления в институт друзья подкидывали его в воздух и не поймали. Это случилось на Фонтанной площади.

«Я со всей дури — мордой об асфальт», — сказал шоумен.

Павел Воля рассказал об институте, в котором учился, но зайти на территорию не удалось, так как сейчас проход хакрыт. Импровизированная экскурсия завершилась около дома, где он провел свои юные годы. Шоумен отметил, что с того времени ничего не изменилось, разве что «тачек стало много».

Пока Павел Воля гулял по городу и публиковал сторис, его нашли несколько подписчиков, которые специально приехали из Арбеково и Терновки, чтобы сфотографироваться с кумиром.

«Ребята, вы — нечто», — восхитился он пензенцами.

Павел Воля приехал в Пензу в рамках гастрольного тура, родной город стал для него первым в списке.

Фотография: скриншоты - https://www.instagram.com/pavelvolyaofficial/

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