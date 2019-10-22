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В селах Пензенской области продолжат ремонтировать водопроводы

22 октября в 14:09 236 просмотров
Такую задачу на ближайший год поставил губернатор Иван Белозерцев. На ремонт пойдут средства субсидий, выделенных муниципальным образованиям Пензенской области из регионального бюджета.

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Такую задачу на ближайший год поставил губернатор Иван Белозерцев. На ремонт пойдут средства субсидий, выделенных муниципальным образованиям Пензенской области из регионального бюджета.

Как сообщили в пресс-центре правительства Пензенской области, в текущем году капитальный ремонт водонапорной башни и водопроводных сетей прошел в селе Серп и Молот.

В Константиновке, Богословке и поселке Ардымский отремонтировали водопровод, а в Кондоле, Засечном и поселке Мичуринский — артезианские скважины. В селе Васильевка готовятся к бурению новой скважины.

«Только из областного бюджета в этом году на ремонт водопроводных коммуникаций выделено 100 миллионов рублей, и потребность на участие в программе у сельских поселений региона достаточно высока, в 2020-м году ее реализация будет продолжена», — отметил Иван Белозерцев.

Как пообещал губернатор, в 2020 году объем финансирования будет сохранен на прежнем уровне, а при необходимости — увеличен.


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