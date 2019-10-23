Пензенская область вошла в топ-5 регионов ПФО с самой дорогой квартирой

Пензенская область вошла в пятерку регионов Поволжья по цене на самую дорогую квартиру.

Рейтинг составили представители ЦИАН* на основе анализа предложений в строящихся жилых комплексах и проектах, сданных в эксплуатацию не более пяти лет назад, реализуемых без отделки.

Первое место в получившемся списке заняла Нижегородская область. В столице округа возведен элитный комплекс на набережной Волги, где квартира площадью 258,9 кв. м продается за 67,31 млн рублей.

Второе место — Татарстан. В апартаментах элитного комплекса, сданного в 2015 году, есть лот в 384,3 кв. м за 65,28 млн рублей. Лидеру он уступил только по цене.

Третье место — Пермский край. В комплексе, введеном в эксплуатацию в 2016 году, имеется квартира площадью 326,78 кв. м. Это двухуровневый пентхаус с четырьмя террасами, занимающий последний этаж вместе со стеклянным куполом. Стоимость — 65 млн рублей.

Четвертое место — Удмуртия. В возводимом элитном доме есть пентхаус площадью 207,59 кв. м за 24,91 млн рублей. Он расположен на 22 этаже, с которого открывается панорамный вид на город.

Пятое место — Пензенская область. За 19,71 млн рублей в областном центре можно приобрести квартиру площадью 303,2 кв. м с террасой с видом на Суру.

Напомним, ранее «Пенза-Пресс» составляло свой рейтинг самых дорогих квартир Пензы.

*-на основе предложений сайтов CIAN.RU, EMLS.RU.