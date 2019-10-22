Детям из православного приюта показали комплекс «Русмолко» в Аршиновке

«Русская молочная компания» (дочерняя компания «Олам Интернешнл Лимитед», Сингапур), один из крупнейших производителей молока высшего сорта в России, организовала для 16 ребят из православного приюта «Серафим» экскурсию на свой молочно-товарный комплекс в селе Аршиновка Нижнеломовского района Пензенской области.

16 детей из православного приюта в возрасте от четырех до 12 лет благодаря «Русмолко» впервые побывали на современном сельскохозяйственном предприятии. Их визит был приурочен ко Дню работника сельского хозяйства.

С момента основания компания принимает активное участие в благотворительных проектах Пензенской области, поддерживает социальные и общественные инициативы. Экскурсия была организована для того, чтобы показать ребятам, как производится молоко, как работает современная ферма и в каких условиях содержат животных. Подобные экскурсии регулярно проводят для детей сотрудников компании и школьников, чтобы вовлечь молодежь в работу на современном предприятии.

Поездка в Аршиновку стала настоящим событием для детей и вызвала массу положительных эмоций. Ребятам показали коровники, доильный блок, их познакомили с парком агротехники «Русмолко». Руководитель фермы рассказал, как много внимания работники предприятия уделяют уходу за животными, чем их кормят, как происходит процесс доения, как молоко поступает на заводы.

Особенно детей заинтересовал процесс запуска коров на карусель для дойки. Экскурсия была выстроена таким образом, чтобы даже для самых маленьких участников экскурсия была интересна и познавательна. Четырехлетний Миша высказал желание вырасти и прийти на работу в «Русмолко». Ребята отблагодарили сотрудников компании стихами и песнями про коров, а также подарили им свои рисунки. Затем гостей фермы ждали сладкий стол, дискотека, фотосессия и подарки.

В православном социальном приюте «Серафим», основанном в 2017 году, постоянно проживают 16 детей от четырех до 12 лет, учреждением руководит Ольга Пронькина. Детский социальный приют «Серафим» находится под патронажем Пензенской епархии, его деятельность обеспечивается за счет средств благотворителей и меценатов. Учреждение зарекомендовало себя как успешный некоммерческий проект, благодаря которому дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, учатся и адаптируются в обществе.

«Русмолко» же поддерживает инициативы в регионе, связанные с развитием и воспитанием детей.

«С самого своего основания «Русмолко» участвует в благотворительных проектах и оказывает помощь детским образовательным учреждениям. Мы впервые пригласили воспитанников из социального приюта на наш современный комплекс в Аршиновке и очень довольны тем, что смогли вызвать у детей положительные эмоции и подарить им моменты счастья», — отметил генеральный директор «Русмолко» Суманта Кумар Де.