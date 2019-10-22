Осторожно, мошенники! Пензенцев призывают проявлять бдительность

Особую тревогу у пензенских полицейских вызывает бесконтактное мошенничество. Отсутствие бдительности и чрезмерная доверчивость приводят к тому, что жители Пензенской области теряют свои деньги. 22 октября в региональном управлении МВД прошла пресс-конференция, посвященная теме обмана в Сети и по телефону.

За девять месяцев 2019 года в Пензенской области зарегистрировано около 2000 преступлений в сфере мошенничеств в Сети и краж с банковских карт. В среднем, только два случая из пяти удается раскрыть. К сожалению, не всегда удается вернуть потерянные деньги.

«В Приволжском федеральном округе по показателям раскрываемости мошенничеств Пензенская область выглядит достойно, но это ничего не значит. Нам нужно разобраться с проблемой», — отметил врио начальника полиции УМВД России по Пензенской области Сергей Шестаков.

Несмотря на то, что схемы мошенников хорошо известны, на уловки продолжают попадаться доверчивые граждане. Самый распространенный способ обмана — когда звонит якобы сотрудник банка с сообщением о сомнительной операции по карте клиента.

«Никогда в жизни настоящие сотрудники банка не будут спрашивать личную информацию и данные карты. Если такой звонок поступил — это мошенники! Если банк видит какую-то операцию подозрительную, то он просто ее блокирует», — сказал Сергей Шестаков.

Следует быть бдительными, если вы увидели звонок с незнакомого номера, начинающегося на цифры «8−800», «8−495», «8−499».

«Не так давно это были реальные московские номера, которым доверяли граждане. Сейчас их может взять любой, это виртуальный номер. Если с этих номеров идут звонки, следует насторожиться», — рассказал начальник отдела «К» УМВД России по Пензенской области Михаил Чуватов.

Кроме того, пензенцам советуют быть внимательнее при покупке, продаже, аренде товаров через интернет. Лучше не вносить предоплату, а тем более — полную сумму.