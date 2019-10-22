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Пензенцев приглашают на лекции о творчестве Всеволода Мейерхольда

22 октября в 15:04 254 просмотра
Цикл лекций «Мейерхольд и кино» в рамках фестиваля «Маскерадъ» (18+) прочтет в Пензе московский театральный и кинокритик, доцент Российского государственного гуманитарного университета Алена Солнцева.

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Цикл лекций «Мейерхольд и кино» в рамках фестиваля «Маскерадъ» (18+) прочтет в Пензе московский театральный и кинокритик, доцент Российского государственного гуманитарного университета Алена Солнцева.

Лекторий начнется 28 октября с темы «Мейерхольд и авангард». 29 октября Алена Солнцева расскажет о Мейерхольде как актере, режиссере и теоретике кино. 30 октября посетители лектория узнают о мейерхольдовских актерах в кино. Темой заключительной лекции, которая состоится 31 октября, станет «Школа Мейерхольда в советской кинорежиссуре».

На каждой встрече зрителям будут также показывать фильмы 1920-х годов, в том числе с участием самого Мейерхольда в качестве актера, и документальный фильм о режиссере.

Начало лекций — ежедневно в 15:00 на малой сцене Пензенского областного драматического театра имени А. В. Луначарского. Вход — свободный.

Напомним, что третий международный театральный фестиваль «Маскерадъ» пройдет в Пензе с 24 по 31 октября.


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