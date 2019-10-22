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Больницы Пензенской области оснащают цифровыми маммографами

22 октября в 15:35 196 просмотров
В Колышлейской районной больнице установили современный цифровой маммограф стоимостью около 12 млн рублей. Его приобрели за счет средств бюджета Пензенской области.

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В Колышлейской районной больнице установили современный цифровой маммограф стоимостью около 12 млн рублей. Его приобрели за счет средств бюджета Пензенской области.

Маммограф появился в колышлейской больнице впервые. Раньше местным жительницам приходилось ездить на обследования в Сердобск или Пензу.

«Во время проведения цифровой маммографии отсутствует проявление пленки, соответственно, время подготовки протокола дообследования и заключения сокращается. Информация поступает на специальный компьютерный датчик, после чего ее можно распечатать, перенести на электронный носитель», — рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Финансирование на совершенствование онкологической помощи в регионах ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» ряд медицинских организаций области будет укомплектован современным медицинским оборудованием, что позволит создать максимально быстрый этап первичной диагностики при подозрении на злокачественные новообразования», — добавили в пензенском минздраве.

Так, в городскую поликлинику № 14 поступил цифровой рентгенологический маммограф, и с 1 октября там заработал первый в регионе центр амбулаторной онкологической помощи. В Кузнецкую, Пензенскую, Шемышейскую, Башмаковскую и Лунинскую районные больницы передвижные маммографические установки поступят в следующем году.

Фотография: скриншот - http://health.pnzreg.ru/news/6103/

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