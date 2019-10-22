В Пензе ищут свидетелей двух ДТП

В Пензе для выяснения обстоятельств, при которых случились две аварии, инспекторы ищут очевидцев.

Первая авария произошла еще 26 августа. В 10:40 напротив дома № 8 по проспекту Победы столкнулись Hyundai и Nissan. Обе иномарки получили повреждения. Вторая авария случилась 17 октября в 17:40 напротив дома № 2б по улице Маршала Крылова. Неустановленная машина сбила девушку, пешеход получила травмы, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Очевидцев данных ДТП сотрудники Госавтоинспекции просят позвонить по телефону 59−90−03 или обратиться по адресу: город Пенза, ул. Бакунина, 181.