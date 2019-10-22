В пензенском художественном училище открылась выставка духовного искусства

Торжества начались с молебна в храме во имя Казанской иконы Божией Матери при Пензенском художественном училище им.
Директор художественного училища им.
«В экспозиции представлены 39 работ, выполненные известными пензенскими художниками, преподавателями, студентами и выпускниками училища. Среди них — живописные этюды и эскизы картин, рисунков, а также скульптуры, посвященные христианству», — сообщили в пресс-службе пензенской епархии.
На картинах представлены образы Димитрия Донского и Александра Невского, молитвенная жизнь в монастырях и воинский подвиг русских солдат, портреты монахов и семинаристов, виды монастырей и итальянских соборов.
Выставка открыта для всех желающих в течение месяца в выставочном зале художественного училища. Время работы — с 10:00 до 15:00 в будние дни. Вход — свободный.