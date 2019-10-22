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В пензенском художественном училище открылась выставка духовного искусства

22 октября в 15:57 206 просмотров

22 октября в Пензе начались мероприятия по случаю 200-летия со дня преставления святителя Иннокентия Пензенского.

Торжества начались с молебна в храме во имя Казанской иконы Божией Матери при Пензенском художественном училище им. К. А. Савицкого. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим освятил четыре образа, написанные его выпускниками специально для часовни: иконы Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, Сретение Господа нашего Иисуса Христа, Святой Живоначальной Троицы и Животворящего Креста Господня.

Директор художественного училища им. К. А. Савицкого Галина Васина провела для гостей экскурсию по выставке «Свет Христов» (0+), подготовленную специально к 200-летию преставления святителя Иннокентия.

«В экспозиции представлены 39 работ, выполненные известными пензенскими художниками, преподавателями, студентами и выпускниками училища. Среди них — живописные этюды и эскизы картин, рисунков, а также скульптуры, посвященные христианству», — сообщили в пресс-службе пензенской епархии.

На картинах представлены образы Димитрия Донского и Александра Невского, молитвенная жизнь в монастырях и воинский подвиг русских солдат, портреты монахов и семинаристов, виды монастырей и итальянских соборов.

Выставка открыта для всех желающих в течение месяца в выставочном зале художественного училища. Время работы — с 10:00 до 15:00 в будние дни. Вход — свободный.


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