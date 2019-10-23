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В Пензенской области индекс промышленного производства вырос на 4%

23 октября в 07:06 140 просмотров

В Пензенской области по итогам 9 месяцев по полному кругу предприятий индекс промышленного производства увеличился на 4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В настоящее время по этому показателю регион занимает седьмое место в ПФО, сообщает Пензастат.

«Наибольший вклад в социально-экономическое развитие Пензенской области вносят предприятия с видом деятельности «Обрабатывающие производства». По этому виду деятельности индекс промышленного производства составил 104,8% к уровню января-сентября 2018 года». — отмечают в органе государственной статистики.

Вырос объем отгруженных товаров собственного производства. В январе-сентябре он составил 142963,2 млн руб., или 104,5% к аналогичному периоду прошлого года. По виду деятельности «Обрабатывающие производства» объем отгруженной продукции увеличился на 4,6%.


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