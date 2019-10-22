В Пензе вместо ветхих домов будут возводить новостройки

«Была проведена большая работа, сформирован ряд участков под строительство жилья. В настоящее время один из них формируется на улице Совхозной площадью три гектара, по 2-му проезду Молокова площадью 0,13 гектаров — под размещение многоквартирного жилого дома», — сообщила начальник управления градостроительства и архитектуры Пензы Нина Кутырева.

Несколько объектов недвижимости уже передали для реализации, в том числе — участки на ул. Луначарского, Набережной реки Суры, Путевой, Маркина. Как отметили в пресс-службе горадминистрации, на данных землях можно построить жилой дом, гостиницу или магазин. А на месте аварийных строений по ул. Ударной в Заводском районе будут построены дома по программе переселения граждан.

«Эту работу надо продолжать. У нас должно быть понимание, как будет использоваться каждый освободившийся участок. Для этого следует оперативно их формировать и передавать в Управление муниципального имущества города», — сказал и. о. мэра Пензы Сергей Волков.

Он поручил анализировать динамику по данному направлению каждый месяц.

Снос ветхих домов в городе продолжается. С начала 2019-го в Пензе демонтировано 37 подобных объектов, еще два планируется снести до конца года.