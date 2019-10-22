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Глава РЭО признал Ярославскую область экологически чистой

22 октября в 16:32 146 просмотров
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев охарактеризовал экологическую ситуацию в Ярославской области как «беспроблемную».

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Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев охарактеризовал экологическую ситуацию в Ярославской области как «беспроблемную».

Об этом сообщил канал 360, который рассказал о поездке Дениса Буцаева в Ярославскую область 22 октября.

«Регион относится к числу беспроблемных. Тот высокий темп, который взяла областная администрация и губернатор, показывает большие планы руководства по перевооружению и развитию некоторых направлений, связанных с достижением целевых показателей федерального проекта», — цитирует редакция сайта 360 главу РЭО.

Денис Буцаев встретился с председателем правительства Ярославской области Димитрием Степаненко на мусоросортирочном комплексе (МСК) «Чистый город», где обрабатывается до 160 тысяч тонн мусора в год.

В модернизацию этого предприятия региональный оператор ООО «Хартия» планирует вложить 200 млн рублей, чтобы увеличить производственную мощность почти в два раза. Также в Ярославской области собираются построить еще пять МСК.

Фотография: скриншот - https://360tv.ru/news/ekologiya/ecoyaroslavl/

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