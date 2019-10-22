Глава РЭО признал Ярославскую область экологически чистой

Об этом сообщил канал 360, который рассказал о поездке Дениса Буцаева в Ярославскую область 22 октября.

«Регион относится к числу беспроблемных. Тот высокий темп, который взяла областная администрация и губернатор, показывает большие планы руководства по перевооружению и развитию некоторых направлений, связанных с достижением целевых показателей федерального проекта», — цитирует редакция сайта 360 главу РЭО.

Денис Буцаев встретился с председателем правительства Ярославской области Димитрием Степаненко на мусоросортирочном комплексе (МСК) «Чистый город», где обрабатывается до 160 тысяч тонн мусора в год.

В модернизацию этого предприятия региональный оператор ООО «Хартия» планирует вложить 200 млн рублей, чтобы увеличить производственную мощность почти в два раза. Также в Ярославской области собираются построить еще пять МСК.