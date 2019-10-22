Пчеловод из Пензенской области на неделю сменила мужа и детей

Ольга Тарасова занимается пчеловодством и работает бухгалтером. На неделю она обменялась мужьями и детьми с жительницей Санкт-Петербурга. По замыслу организаторов проекта, это может помочь наладить отношения внутри семьи.

Пензячке досталась «в наследство» семейная пасека мужа, потому у нее нет практически ни минуты свободного времени. На ее плечах — огород и хозяйство. Женщине не хватает романтики. А вот семья Федотовых из северной столицы привыкла жить весело, жена Анна любит вечеринки и татуировки, рассказала пресс-атташе телеканала «Ю» Анастасия Заболотная.

Изменится ли жизнь женщин после такого обмена, зрители смогут узнать уже 22 октября, когда выпуск выйдет в эфир.