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Пчеловод из Пензенской области на неделю сменила мужа и детей

22 октября в 16:55 164 просмотра
«Обмен женами» (16+).

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Семья из деревни Долгоруково Пензенской области приняла участие в реалити-шоу «Обмен женами» (16+).

Ольга Тарасова занимается пчеловодством и работает бухгалтером. На неделю она обменялась мужьями и детьми с жительницей Санкт-Петербурга. По замыслу организаторов проекта, это может помочь наладить отношения внутри семьи.

Пензячке досталась «в наследство» семейная пасека мужа, потому у нее нет практически ни минуты свободного времени. На ее плечах — огород и хозяйство. Женщине не хватает романтики. А вот семья Федотовых из северной столицы привыкла жить весело, жена Анна любит вечеринки и татуировки, рассказала пресс-атташе телеканала «Ю» Анастасия Заболотная.

Изменится ли жизнь женщин после такого обмена, зрители смогут узнать уже 22 октября, когда выпуск выйдет в эфир.

Фотография: фото предоставлено телеканалом "Ю"

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