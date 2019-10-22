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Иван Белозерцев оценил патриотический проект бессоновского детского сада

22 октября в 17:11 104 просмотра
Как сообщили в пресс-центре правительства Пензенской области, в бессоновском детском саду реализуется образовательная программа, направленная на патриотическое воспитание и художественно-эстетическое развитие детей.

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Как сообщили в пресс-центре правительства Пензенской области, в бессоновском детском саду реализуется образовательная программа, направленная на патриотическое воспитание и художественно-эстетическое развитие детей.

В учреждении открылась комната боевой славы, где представлена экспозиция кукол в форме разных родов войск времен Великой Отечественной войны. Выставку организовали воспитатели и родители.

«Проект интересный, он позволяет детям самого раннего возраста в доступной форме рассказывать о войне, о подвигах наших предков, о том, что в ней принимали участие не только взрослые, но и дети, и становились героями», — отметил губернатор Иван Белозерцев.

Он считает, что необходимо ознакомить педагогов других детских садов с этим опытом и помочь в его реализации. Это глава региона поручил сделать представителям министерства образования.

Ранее в здании бессоновского детского сада в рамках областной программы «Модернизация региональной системы дошкольного образования» провели реконструкцию стоимостью 72 млн рублей: надстроили третий этаж, пристроили пищевой и медицинский блоки.

Фотография: скриншот - http://www.pnzreg.ru/news/obrazovanie/191031/

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