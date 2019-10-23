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Пензенский щенок, зверски избитый палкой, пошел на контакт с людьми

23 октября в 05:16 98 просмотров
«Рука помощи бездомным животным» поделились новостями о состоянии маленького щенка Киша, которого зверски избили палкой в подъезде дома в Сердобске.

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В Пензе волонтеры фонда «Рука помощи бездомным животным» поделились новостями о состоянии маленького щенка Киша, которого зверски избили палкой в подъезде дома в Сердобске.

«Парень идет на контакт, уже не боится общаться. Но глаз придется удалить, к сожалению, малыш получил слишком серьезную травму», — написали они в соцсети.

По словам активистов, они написали заявление в полицию по факту избиения песика, но как проходит разбирательство в инциденте, участковый не сообщает.

Напомним, щенок едва выжил после случившегося. У него была пробита голова, наступила слепота (очень сильно пострадал один глаз), все тело и мордочка — в гематомах. Он долго приходил в себя, волонтеры помогают ему. Совсем недавно он начал самостоятельно есть.

Ранее в СМИ была информация из полиции о том, что стражам порядка известна личность мужчины, который, предположительно, избил маленького щенка.

Фотография: скриншот https://vk.com/animalspnz_fund58

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