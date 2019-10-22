Пензенцам рассказали, как не попасться на удочку мошенников (видео)

В Пензенской области участились случаи телефонного и интернет-мошенничества. В день регистрируется порядка 10 преступлений только с банковскими картами. В региональном управлении МВД рассказали, как не стать жертвой злоумышленников.

Только за девять месяцев 2019 года зафиксировано около 2000 мошенничеств. Причем, за аналогичный период 2018 их было на четверть меньше. Чаще всего схема обмана проста: неизвестный по телефону, представившись сотрудником банка, сообщает о якобы подозрительной операции, совершенной с карты, и под этим предлогом пытается получить коды и пароли от счета.

«Никогда сотрудники банка не будут спрашивать информацию, связанную с PIN-кодами, SMS-сообщениями и прочими данными. Банки не звонят по поводу подозрительной операции», — пояснил врио начальника полиции УМВД России по Пензенской области Сергей Шестаков.

Мошенники промышляют и в интернете. Аферисты копируют сайты известных интернет-магазинов и под их вывеской продают фальсификат или вовсе не существующие товары. Потенциального покупателя, прежде всего, должны насторожить заниженная цена. Прежде чем совершить покупку в интернете, стоит удостовериться в надежности продавца. И главное — не вносить предоплату. Специалисты также рекомендуют проявлять бдительность при поступлении звонков с номеров, которые начинаются на «800», «495» и «499». Большинство из них используются частными лицами, либо небольшими организациями, в том числе находящимися за пределами России.

«IP-звонки могут приходить из любого региона, не только из Москвы. Этот номер можно взять на короткий срок и за рубежом. Хотелось бы, чтобы граждане насторожились, когда к ним приходят такие звонки», — рассказал начальник отдела «К» УМВД России по Пензенской области Михаил Чуватов.

Злоумышленники взламывают и странницы аккаунтов в социальных сетях. От имени их владельцев они рассылают сообщения с просьбой дать деньги в долг. В таких случаях необходимо лично перезвонить человеку и уточнить, на самом ли деле ему необходима финансовая помощь. Специалисты отмечают, что за год удается привлечь к ответственности около 300 мошенников. По раскрываемости таких преступлений Пензенский регион — один из лидеров в Приволжском федеральном округе. Однако и самим гражданам по-прежнему не следует терять бдительности, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».