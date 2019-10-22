В Подмосковье построили самый большой в России распределительный центр «Леруа Мерлен»

Французская компания-ретейлер «Леруа Мерлен» готовится к открытию распределительного центра «Северная звезда» в Подмосковье. Для компании этот проект станет самым крупным логистическим объектом в России.

Как сообщает канал 360, центр находится на территории PNK-парка «Белый Раст». Прошлой осенью губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор «Леруа Мерлен Восток» Венсан Жанти заложили капсулу в основание будущего центра, и спустя год «Северная звезда» готова к открытию.

Новый распределительный центр будет снабжать все магазины «Леруа Мерлен» в России и Казахстане. Его общая площадь — 140 тысяч квадратных метров, а мощностей хватит на то, чтобы обслуживать 1500 поставщиков.

На сегодняшний день в «Северной звезде» уже трудятся 150 человек, всего в центре создано 300 рабочих мест. К 2021 году в него планируют вложить дополнительные инвестиции и увеличить количество вакансий до 1000.