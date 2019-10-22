Граждане обратились к главе региона с вопросами по ремонту дорог, благоустройству территорий и обеспечению населения качественной водой, сообщили в пресс-центре облправительства.



Так, Виктор Самаров обратился к губернатору с просьбой об укладке асфальта на улице Сиреневой в Бессоновке. Иван Белозерцев сообщил, что улица включена в перечень дворовых территорий для участия в проекте «Формирование современной городской среды», и в следующем году запланировано провести ее ремонт.

С таким же вопросом пришел житель Бессоновки Виктор Фадеев, который пожаловался на состояние участка дороги по ул. Школьной. Он пояснил, что ремонт дорожного покрытия на улице не проводился примерно 17 лет, при этом участок дороги составляет 250 метров, и именно он ведет к детскому саду и школе.

«Делайте проект, на следующий год дорога должна быть отремонтирована в асфальтном исполнении», — поручил Иван Белозерцев главе администрации Бессоновского района.

Особое внимание на встрече было уделено водоснабжению Ухтинки. Как рассказали местные жительницы, нехватка питьевой воды ощущается не первый год и в многоэтажных, и в частных домах.

«Вода плохого качества, пригодна лишь для технических нужд по вине застройщика, который изначально пробурил скважину на небольшую глубину», — объяснили они.



Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин сообщил, что из регионального бюджета деньги на бурение скважины выделены, подрядчики уже приступили к работам. На сегодняшний день проложено 600 метров магистрального водопровода, проводится монтаж буровой установки, при этом глубина скважины составит более 300 метров, что позволит добиться повышения качества воды.

«В этом году в Пензенской области отмечались перебои с водой в разных районах, они были связаны с жаркой погодой, в регионе был введен режим ЧС, на ликвидацию которого были выделены большие финансовые средства», — напомнил Иван Белозерцев.

По его словам, процесс по обеспечению жителей качественной водой, в том числе и в Бессоновском районе, запущен, средства выделены, работы ведутся, к началу 2020 года вопрос с водой в Ухтинке должен быть решен.