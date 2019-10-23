Пензенская область занимает 1 место в ПФО по темпам ввода жилья

В Пензенской области за в девять месяцев ввели в эксплуатацию 566 тыс. кв. м жилья. Это на 56,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В настоящее время по темпам ввода жилья Пензенская область занимает первое место в ПФО. Увеличение объема работ наблюдается в 25 районах. Наибольший удельный вес приходится на Пензенский район — 13,2%, Бессоновский район — 5,1% и Кузнецк — 4,1%, сообщает Пензастат.

Индивидуальная застройка — 2336 домов общей площадью 400,9 тыс. кв. м. Это 163,5% к уровню прошлого года, 70,8% - от общего объема введенного жилья в целом по области.

«По вводу жилья на одну тысячу человек с показателем 429,4 кв. м Пензенская область заняла третье место в Приволжском федеральном округе», — отмечают в органе государственной статистики.

В Пензе ввели жилье площадью 299,8 тыс. кв. м. Это 53% от объема введенного жилья по области — в 2,4 раза больше, чем в январе-сентябре прошлого года.