В Подмосковье прошли групповые полеты на реактивных пензенских планерах
Конкурс по замещению должности мэра Пензы. Текстовая трансляция
Пензенская область — среди лидеров по реализации нацпроекта БКАД. Инфографика
Маленькая помощь для большой планеты. Пензячка рассказала, как вести экологичный образ жизни
Наши новости
Детям из православного приюта показали комплекс «Русмолко» в Аршиновке
Руководство «Дамате» будет регулярно встречаться с населением
Элеваторы в Пензенской области наращивают свои мощности
Белозерцев рассказал Мутко о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»
Пензенских бизнесменов обучили привлечению клиентов через цифровые технологии
Белозерцев призвал качественно ремонтировать и строить детские больницы
В Никольском районе побывала делегация из Госсобрания Мордовии
В Пензе запустили мобильный сервис для предпринимателей
Губернатор поздравил дорожников с профессиональным праздником
В Пензе на ул. Белинского тротуар отремонтируют к 1 ноября

Пензенская область занимает 1 место в ПФО по темпам ввода жилья

23 октября в 01:26 190 просмотров
, чем за аналогичный период 2018 года.

" data-title="Пензенская область занимает 1 место в ПФО по темпам ввода жилья — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области за в девять месяцев ввели в эксплуатацию 566 тыс. кв. м жилья. Это на 56,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В настоящее время по темпам ввода жилья Пензенская область занимает первое место в ПФО. Увеличение объема работ наблюдается в 25 районах. Наибольший удельный вес приходится на Пензенский район — 13,2%, Бессоновский район — 5,1% и Кузнецк — 4,1%, сообщает Пензастат.

Индивидуальная застройка — 2336 домов общей площадью 400,9 тыс. кв. м. Это 163,5% к уровню прошлого года, 70,8% - от общего объема введенного жилья в целом по области.

«По вводу жилья на одну тысячу человек с показателем 429,4 кв. м Пензенская область заняла третье место в Приволжском федеральном округе», — отмечают в органе государственной статистики.

В Пензе ввели жилье площадью 299,8 тыс. кв. м. Это 53% от объема введенного жилья по области — в 2,4 раза больше, чем в январе-сентябре прошлого года.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...