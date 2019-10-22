Под Пензой легковушка насмерть сбила мужчину

В Пензенском районе произошло ДТП с участием пешехода.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария случилась около семи часов вечера 21 октября. На дороге «Пенза-Кондоль» Lada Granta под управлением 64-летнего пенсионера сбила 53-летнего мужчину. Затем автомобиль врезался в Lada Vesta, за рулем которой сидел 39-летний водитель.

В результате аварии пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчину, управлявшего второй машиной, медики осмотрели на месте происшествия и отпустили.

По факту ДТП проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям, что следует быть внимательными на дороге: соблюдать скоростной режим, правильно выбирать дистанцию и проявлять бдительность.