Губернатор оценил бессоновский детский сад (видео)

В селе Чемодановка подвели итоги работы по благоустройству в 2019 году. Общий объем финансирования составил около 100 миллионов рублей. Результаты проведенной работы оценил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочего визита в Бессоновский район.

Территория около чемодановского дома культуры обрела новый облик. В этом году в рамках проекта по благоустройству села здесь появился сквер. В нем есть и прогулочные дорожки с лавочками, и зоны для тех, кто предпочитает активный отдых. Но работа еще не завершена, сообщает телеканал «Экспресс».

На благоустройство села и создание инфраструктуры в 2019 году выделили 90 миллионов рублей. Благодаря этому отремонтировали несколько дворов на улице Фабричной, сейчас продолжается реконструкция системы водоснабжения. Кроме того, в селе отремонтировали несколько дорог. Самой протяженной стала улица Кузнецова.

«Пять километров заасфальтировали в 2019 году. Одновременно отремонтировали улицу Западную, на улице Заречной — 3,4 километра. Одновременно занимались водоснабжением улицы Кузнецова — пробурили скважину на 260 метров», — рассказал глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев.

В ходе рабочей поездки глава региона посетил Бессоновскую районную больницу. Она обслуживает почти 50 тысяч человек. В учреждении работает более 80 врачей. В 2020 году запланирован ремонт регистратуры взрослой поликлиники. Глава региона поручил областному минздраву изучить возможности для расширения педиатрического отделения. Также Иван Белозерцев похвалил медицинский персонал больницы за высокие показатели выявления онкологических заболеваний на ранней стадии.

«Это очень хороший показатель, когда можно увидеть больного и направить к специалистам. С диспансеризацией они справляются, план выполняют. Единственное, конечно, нужно смотреть на качество проведения диспансеризации, потому что это тоже очень важный момент», — отметил глава региона.

Кроме того, в ходе рабочего визита в Бессоновский район губернатор посетил местный детский сад. На его ремонт в рамках проекта «Модернизация региональной системы дошкольного образования» было выделено более 70 миллионов рублей. На эти средства был надстроен третий этаж здания, а также появились новые помещения для пищевого и медицинского блоков. Глава региона отметил инновации местных педагогов в образовательном процессе. В частности, воспитатели организовали в детском саду выставку «Куклы в форме» (0+), посвященную Великой Отечественной войне.

«На войну шли не только взрослые, но и дети. Кроме того, они становились героями Советского Союза. Это очень интересно, молодцы», — сказал Иван Белозерцев.

В завершении своей поездки в Бессоновский район Иван Белозерцев провел личный прием граждан. Основная масса вопросов местных жителей касалась коммунальных проблем: ремонта дорог, водо- и энергоснабжения.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».