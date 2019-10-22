В Пензе продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов

В администрации города Пензы разработали и утвердили порядок предоставления субсидий на выполнение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов.

Как сообщил начальник городского управления ЖКХ Александр Утин, основное условие предоставления субсидий — участие собственников жилых помещений в финансировании работ. При этом доля софинасирования составляет всего 0,1% от общего количества затраченных средств.

«Полученная сумма делится на всех собственников жилья в качестве единоразового платежа. Вторым условием является обращение организации в управление ЖКХ города с предоставлением необходимого пакета документов», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Необходимо предоставить проектно-сметную документацию, которая прошла госэкспертизу. После этого документы будет проверять межведомственная комиссия.

«В случае соблюдения всех условий в рамках действующего законодательства управляющей компании предоставляется субсидия на все мероприятия, связанные с ремонтом фасадов многоквартирных домов», — сказал Александр Утин.

В текущем году осуществляется ремонт фасадов трех многоквартирных домов: по улице Славы, 5, Калинина, 108а и Ударной, 39, где также ликвидируют обрушение кирпичной кладки.

Ремонт во всех трех домах планируется завершить до конца года.