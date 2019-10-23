Жители России оценили «стоимость» своей жизни

Как сообщают «Известия», исследователи обратились к жителям городов с населением более 500 тысяч человек с вопросом, какая сумма нужна российским семьям для поддержания устойчивого уровня благополучия при наступлении страхового случая или по окончании договора страхования жизни. Оценки варьировались от 2,4 до 13,3 млн рублей, средняя цифра — 5,8 млн.

При этом нижнюю планку назвали респонденты, которым «денег хватает только на питание», верхнюю — те, кто может купить все, что считает нужным. Кроме того, выяснилось, что мужчины оценивают свою жизнь, в среднем, более чем на 2 млн рублей дороже, чем женщины.

Также сумма страхования снижалась с возрастом: люди в возрасте 18−30 лет оценили показатель в 6,9 млн рублей, а люди старше 60 — в 4,5 млн.