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Жители России оценили «стоимость» своей жизни

23 октября в 09:06 128 просмотров
, какой размер страховки в случае их смерти считают справедливым.

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Россияне рассказали экспертам, какой размер страховки в случае их смерти считают справедливым.

Как сообщают «Известия», исследователи обратились к жителям городов с населением более 500 тысяч человек с вопросом, какая сумма нужна российским семьям для поддержания устойчивого уровня благополучия при наступлении страхового случая или по окончании договора страхования жизни. Оценки варьировались от 2,4 до 13,3 млн рублей, средняя цифра — 5,8 млн.

При этом нижнюю планку назвали респонденты, которым «денег хватает только на питание», верхнюю — те, кто может купить все, что считает нужным. Кроме того, выяснилось, что мужчины оценивают свою жизнь, в среднем, более чем на 2 млн рублей дороже, чем женщины.

Также сумма страхования снижалась с возрастом: люди в возрасте 18−30 лет оценили показатель в 6,9 млн рублей, а люди старше 60 — в 4,5 млн.


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