В Сердобском районе застолье двух пастухов закончилось смертью

По данным следствия, двое мужчин подрабатывали пастухами в крестьянско-фермерском хозяйстве. Вечером 16 октября они вместе выпивали в сторожке. Приятели поссорились. Мужчина ударил сердобчанина. Для того, чтобы успокоиться, второй вышел на улицу и вернулся с ножом в руках. Он несколько раз вонзил его в обидчика, который лежал в кровати, и лег спать.

Утром 17 октября мужчина попытался разбудить приятеля и понял, что тот не подает признаков жизни. О случившемся пастух рассказал владельцу фермы, который вызвал полицейских.

«Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, 33-летний мужчина скончался на месте происшествия от колото-резаных ранений, сопровождавшихся массивным кровотечением», — уточнили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Сердобчанина заключили под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.