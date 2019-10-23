Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на мнения аналитиков, это не самый плохой показатель. В том же исследовании Росстата говорится, что доля семей, которым хватает денег на еду, но уже не хватает на одежду, за год уменьшилась с 16,7% до 15,2% в первом квартале и с 16,1% до 14,1% - во втором. Доля тех, кому не хватает денег даже на еду, тоже сократилась с 1% до 0,7%.

Число семей, которым хватает средств на еду, одежду и товары длительного пользования, но они не могут купить квартиру или машину, увеличилось с 31,7% в первом квартале года до 32,6% - во втором. Россиян, которые могут позволить купить себе все, что захотят, — 2,7%.

Впрочем, «Российская газета» также приводит мнение проректора по научной деятельности Государственного университета управления Ксении Екимовой, которая считает, что данная статистика имеет субъективно-психологический аспект. Одни семьи будут дожидаться распродаж, а для других недостаток денег для покупок в фирменном магазине будет восприниматься как серьезная проблема.