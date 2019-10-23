В Подмосковье прошли групповые полеты на реактивных пензенских планерах
Конкурс по замещению должности мэра Пензы. Текстовая трансляция
Пензенская область — среди лидеров по реализации нацпроекта БКАД. Инфографика
Маленькая помощь для большой планеты. Пензячка рассказала, как вести экологичный образ жизни
Наши новости
Жители России оценили «стоимость» своей жизни
В Подмосковье построили самый большой в России распределительный центр «Леруа Мерлен»
Tele2 первая в России получила сразу две европейские награды Effie
В России предложили запретить продажу детского шампанского
Россиян предупредили о росте цен на гречку
Россияне не забрали почти 3 млрд руб, которые они выиграли в лотереи
В России заметно упал спрос на бензин
Кузьмицкий: Данные системы мониторинга нацпроектов должны быть понятны всем
В России изменятся правила проверки счетчиков
Безработные россияне смогут раньше выйти на пенсию

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду — Росстат

23 октября в 09:52 44 просмотра
Росстат представил данные, согласно которым половине российских семей не хватает денег на покупку товаров длительного пользования — мебели, техники и автомобилей.

" data-title="Половине россиян хватает денег только на еду и одежду — Росстат — Пенза-пресс, рунет за день">

Росстат представил данные, согласно которым половине российских семей не хватает денег на покупку товаров длительного пользования — мебели, техники и автомобилей.

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на мнения аналитиков, это не самый плохой показатель. В том же исследовании Росстата говорится, что доля семей, которым хватает денег на еду, но уже не хватает на одежду, за год уменьшилась с 16,7% до 15,2% в первом квартале и с 16,1% до 14,1% - во втором. Доля тех, кому не хватает денег даже на еду, тоже сократилась с 1% до 0,7%.

Число семей, которым хватает средств на еду, одежду и товары длительного пользования, но они не могут купить квартиру или машину, увеличилось с 31,7% в первом квартале года до 32,6% - во втором. Россиян, которые могут позволить купить себе все, что захотят, — 2,7%.

Впрочем, «Российская газета» также приводит мнение проректора по научной деятельности Государственного университета управления Ксении Екимовой, которая считает, что данная статистика имеет субъективно-психологический аспект. Одни семьи будут дожидаться распродаж, а для других недостаток денег для покупок в фирменном магазине будет восприниматься как серьезная проблема.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...