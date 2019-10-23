Депутаты Гордумы выберут мэра Пензы 25 октября

25 октября в Гордуме Пензы состоится очередная сессия. Депутатам предстоит рассмотреть 23 вопроса, в том числе — по избранию главы администрации города.

Согласно информации на официальном сайте Думы, в повестке значатся следующие вопросы:

1. О внесении изменений в Положение о бюджете и бюджетном процессе в городе Пензе;

2. Информация об установленных тарифах на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями города Пензы, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями;

3. О деятельности администрации города Пензы по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию и мерах, принимаемых по предотвращению самовольного строительства на территории города Пензы;

4. О деятельности администрации города Пензы по профилактике и предупреждению употребления наркотических средств, алкогольных напитков, табакокурения, правонарушений среди подростков и молодежи;

5. О создании условий для деятельности народных дружин на территории города Пензы;

6. О деятельности социального управления города Пензы по предоставлению мер социальной поддержки и оказанию социальной помощи гражданам пожилого возраста.

7. Об организации досуга и занятости подростков и молодежи, о деятельности детских и молодежных общественных объединений и организаций в городе Пензе;

8. О деятельности управления культуры города Пензы по организации библиотечного обслуживания, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов;

9. О передаче Автономной некоммерческой организации по профилактике вредных привычек «Наука и образование» в безвозмездное пользование муниципального имущества, расположенного по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, 22;

10. О передаче региональной общественной организации «Федерация пулевой стрельбы и стендовой стрельбы Пензенской области» в безвозмездное пользование муниципального имущества, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Богданова, 50а;

11. О согласовании муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 122 г. Пензы «Малыш» передачи в безвозмездное пользование имущества, расположенного по адресу: г. Пенза, проспект Победы, 97Б;

12. О согласовании муниципальному автономному общеобразовательному учреждению многопрофильная гимназия № 13 г. Пензы передачи в безвозмездное пользование имущества, расположенного по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, 52а;

13. О передаче из муниципальной собственности города Пензы в собственность Пензенской области объекта недвижимости;

14. Об утверждении структуры администрации города Пензы;

15. О внесении изменения в решение Думы от 29.05.2009 № 53−6/5 «Об утверждении схемы управления городом Пензой»;

16. Об утверждении положения «О порядке установления должностных окладов, надбавок к должностным окладам, осуществления премий и иных выплат главе города Пензы, заместителям главы города Пензы, осуществляющим полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим в органах местного самоуправления города Пензы»;

17. О выполнении Положения «О порядке установления должностных окладов, надбавок к должностным окладам, осуществления премий и иных выплат Главе города Пензы, депутатам городской Думы, осуществляющим полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим в органах местного самоуправления города Пензы», утвержденного решением городской Думы от 28.02.2006 № 315−20/4;

18. Об организации личного приема граждан главой города Пензы, заместителями главы города Пензы на постоянной основе, депутатами городской Думы седьмого созыва;

19. О внесении изменений в решение Пензенской городской Думы от 29.04.2016 № 449−21/6 «Об утверждении Положения о Комиссии Пензенской городской Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Пензенской городской Думы»;

20. О внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях в городе Пензе», утвержденное решением Пензенской городской Думы от 30.09.2005 № 202−14/4;

21. О внесении изменений в статью 4 регламента Контрольно-счетной палаты города Пензы, утвержденного решением Пензенской городской Думы от 20.12.2013 № 1383−57/5;

22. О рассмотрении протеста прокурора Ленинского района города Пензы;

23. Разное.

Сессия начнется в 10 часов.