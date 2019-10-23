Пензенцы смогут увидеть в художественном училище православные картины (видео)

В Пензе начались масштабные торжества по случаю 200-летия со дня преставления святителя Иннокентия Пензенского. Одной из площадок для проведения праздника стало художественное училище. Там открылась православная выставка, а также состоялся молебен в часовне во имя Казанской иконы Божией Матери.

Работы долгое время хранились в запаснике училища. Показывать их широкой общественности в советский период было запрещено. И лишь спустя десятилетия этюды, эскизы, рисунки и скульптуры на православную тему украсили выставочный зал художественного училища. Экспозиция «Свет Христов» (0+) открылась ко дню памяти святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского.

«На выставке представлены работы с 1980 года. Образ святого в картинах четко не определился, не отделился от толпы. Например, Александр Невский, стоящий на паперти, или Серафим Саровский не имеют. Они изображены здесь живыми, а прославлены были уже после», — пояснил заведующий музейно-выставочным отделом Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого Дмитрий Димаков.

В экспозицию вошли около 40 работ. Здесь нет буйства красок. Серо-коричнево-бежевые тона погружают зрителей в различные исторические периоды: в тихую молитвенную жизнь в монастырях, в сцены из далекого прошлого и современности.

«Для христиан святые — это очень важные люди в жизни. Они являются ходатаями перед богом за нас. И вот святитель Иннокентий — это первый святой, которой был прославлен церковью в 2000 году именно от Пензенской земли», — рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Там, где раньше в училище была молельная комната, сейчас организована небольшая часовня. К празднику выпускники прошлых лет подготовили несколько работ: это иконы, на которых изображены процесс освящения площадки под училищем и момент начала возведения здания, сообщает телеканал «Экспресс».

Посетить экспозицию в художественном училище пензенцы и гости города могут в будние дни с 10 часов утра до трех часов дня в течение месяца, вход — свободный. Кроме этого, всех желающих приглашают присоединиться к праздничным богослужениям. В ночь на среду будет совершена божественная литургия. Она пройдет в Успенском кафедральном соборе. Возрастные ограничения — 0+.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».