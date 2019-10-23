В Каменском районе открыли современную птицефабрику

Строительство современной семейной птицефабрики на 75 тыс. голов кур-несушек с производством 18 млн яиц в год велось с 2016 года, проект реализован при содействии правительства региона. В настоящее время, по словам главы крестьянско-фермерского хозяйства Ивана Кузякова, построено здание площадью 55 тыс. кв метров, включающее в себя кормоцех с ежесуточной нормой выработки 25 тонн комбикорма, цех молодняка, где находятся 80 тысяч цыплят, и цех кур-несушек.

Губернатор отметил, что открытие птицефабрики является важным событием для жителей района.

«Когда бизнес вкладывает средства в развитие, когда создаются предприятия в различных сферах, в данном случае — в сфере сельского хозяйства, это очень здорово. Когда малые и средние КФХ инвестируют, это здорово вдвойне. Это большой вклад в экономическое развитие и Каменского района, и всей Пензенской области. Созданы рабочие места, потребность в продукции — большая. […] Большое спасибо и строителям, и министерству сельского хозяйства Пензенской области, которое поддерживало финансово. Безусловно, регион поддерживает президент Владимир Путин, в рамках реализации нацпроектов большие деньги до 2024 года запланировано выделить — 31,6 млрд рублей», — сказал глава региона.

Глава КФХ Иван Кузяков в беседе с журналистами сообщил о том, что на полную мощность в 70 тысяч яиц предприятие должно выйти к середине ноября — началу декабря. В дальнейших планах — строительство второго цеха на 75 тысяч кур-несушек и цеха переработки.