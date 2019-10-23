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Пензенцы рассказали о милом щенке, которого сбила машина

23 октября в 10:46 188 просмотров
«Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о щенке, который попал в беду.

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Сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о щенке, который попал в беду.

Волонтеры пояснили в группе соцсети «ВКонтакте», что малыша возле дороги нашла женщина. Она отвезла мальчишку к ветеринару и попросила сотрудников центра «Питомец» о помощи.

«Собачку сбила машина. Сил пушистика хватило только на то, чтобы отползти от дороги и жалобно скулить. Рентген показал, что у щенка — перелом таза. 23 октября ему назначили срочную операцию, чтобы спасти задние лапки», — добавили работники фонда.

Волонтеры просят пензенцев помочь им поставить малыша на четыре лапки. Подробнее о том, как это сделать, можно узнать здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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