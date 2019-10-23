В Бековском районе пожар уничтожил квартиру

Сообщение о возгорании в поселке Сахзавод на улице МТФ поступило на пульт дежурного в 21:35.

«В трехквартирном пеноблочном доме площадью 96 кв. метров выгорела нежилая квартира — 40 кв. метров», — рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Огонь тушили семь сотрудников ведомства с помощью трех спецмашин. В результате происшествия никто из людей не пострадал.

По факту пожара проводится проверка, специалисты выясняют причины случившегося.

МЧС напоминает жителям региона, что основная причина пожаров — неосторожное обращение с огнем, в том числе — при курении, поэтому следует быть предельно аккуратными. Также нельзя использовать неисправные электроприборы и следить за проводкой.